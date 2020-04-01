Canatar'ın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

"İyi akşamlar. Bir İtalyan haber sitesinde yayınlanan ve bana ait olduğu iddia edilen açıklama doğru değildir. Hiçbir haber kuruluşuna Vedat Muriqi veya farklı bir konuda, son dönemde bir açıklamam olmadı. Lütfen bu tarz haberlere itibar etmeyiniz.

"Vedat Muriqi transferinde tek yetkili ve söz sahibi adres Fenerbahçe Kulübü'dür."