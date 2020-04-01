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    • 01.04.2020 17:53
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    'den ayrılıyor mu? Menajeri Haluk Canatar resmen açıkladı

    Bir süredir adı İtalyan kulüpleriyle anılan 'nin Kosovalı golcüsü için geçtiğimiz günlerde İtalyan basınında çıkan sonrası Muriç'in menajeri Haluk Canatar açıklamalarda bulundu. Muriç'in transfer söylentilerine yanıt veren Canatar, "Transferde tek yetkili Fenerbahçe'dir" dedi.

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    Vedat Muriç için resmi transfer açıklaması... Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına röportaj verdiği iddia edilen Kosovalı golcünün menajeri Haluk Canatar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu açıklamaları yalanladı.

    Canatar'ın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;
    "İyi akşamlar. Bir İtalyan haber sitesinde yayınlanan ve bana ait olduğu iddia edilen açıklama doğru değildir. Hiçbir haber kuruluşuna Vedat Muriqi veya farklı bir konuda, son dönemde bir açıklamam olmadı. Lütfen bu tarz haberlere itibar etmeyiniz.

    "Vedat Muriqi transferinde tek yetkili ve söz sahibi adres Fenerbahçe Kulübü'dür."

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    TuttoMercatoWeb'in yayınladığı haberde, Canatar'ın "Ne yalanlayabilirim, ne de doğrulayabilirim. Dediğim gibi, bekleyelim görelim. Elbette kendisini kanıtlamış ve en iyi kulüplerin ilgisini çeken bir oyuncu. Müzakereler var, nasıl devam edeceğini göreceğiz" dediği yazılmıştı.

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