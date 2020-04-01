Milli maçlara koronavirüs engeli! Hepsi iptal edildi

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Tüm dünyada yaklaşık 40 bin kişinin ölümüne sebep olan salgın, birçok alan gibi sporu da olumsuz etkiledi. Özellikle Avrupa'da ölüm sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor. UEFA, bu salgın hakkında yeni kararlar ve önlemler almaya devam ediyor. Yaşanan son dakika gelişmesine göre A Milli Takım'ın hazırlık maçları iptal edildi.