İlkokul öğretmeni onun için "Küçük Wes, aslında zeki bir çocuktu ama aklı okulda değildi çünkü futbola âşıktı. Sınıfta bile ayağının altında top vardı. Futbol oynaması için ona hep izin verdim." diyor. Yakınları, sevenleri ona Wes diyor kısaca. Resmi ismiyle Wesley Benjamin Sneijder, 8 Haziran 1984'te Hollanda'nın 4. Büyük şehri Utrceht'in işçi semti Ondiep'te doğdu. 6 Yaşındayken Utrecht'in amatör takımı DOS'ta futbola başladı. Yetenek avcısı Ajax onu daha 7 yaşındayken keşfetti ve alt yapısına aldı. Babası Barry Sneijder bir kızak atölyesinde işçi, annesi Sylvia ise ev hanımıydı. Oldukça fakir bir aileydiler. Babanın futbola olan ilgisi üç oğlunu da futbolcu olmaya yönlendirdi. Wesley, ortanca çocuktu. Annesi o yılları anlatırken, en çok çocuklarının futbol oynarken kırdığı camları hatırladığını söylüyor.
AİLESİNE SAHİP ÇIKTI
17 Yaşındayken Ajax'la profesyonel sözleşme imzaladığında evlerine yeni bir arabayla döndü. Eline geçen paranın diğer kısmıyla da ailesine daha lüks bir semtte ev aldı. 18 Yaşındayken Ajax'ın A takım kadrosuna alınmaya başladığında hocası Ronald Koeman'dı. Koeman onu bir süre sadece kadroya aldı ama oynatmadı. Şubat 2003'te ilk kez resmi bir lig maçında Ajax forması giydi. Top tekniği, oyun zekâsı, iyi şut atması ve kısa boyu daha en başından beri onun 10 numara oynayacağını gösteriyordu. Nisan 2003'te Ajax'taki ilk golünü attı. O sezonu 17 maçta, 4 gol ve 4 asistle kapadı. 2003-2004 Sezonu'nda ligde 9 gol ve 11 asistle 30 maç oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maç oynayarak dünya vitrinine çıkmaya başladı. Artık takımın değişmez ismi olmuştu, hem atıyor hem attırıyor hem de oyun zekası ve kişiliğiyle lider oyuncu görüntüsündeydi. Ajax'ta 5 sezonda 126 gol attı. Son sezonunda gol sayısını 18'e çıkarınca artık ismi Ajax'ı aşıyordu. 2007'de 27 Milyon Avro'ya Real Madrid'e transfer oldu. Real Madrid'de ilk sezonunda çok başarılı oldu. Mor- Beyazlı formayla 30 Maç sahaya çıkarken 14 gol ve 14 asist istatistiği yakaladı.
INTER'DE İYİ BAŞLADI
Ertesi sezon ise sadece 4'ünde 90 dakika sahada kalabildiği 22 maça çıktı. 2 gol atabildi. Birden bire gözden düşmüştü. Sezon sonunda Ronaldo, Kaka gibi büyük isimlerle takım yenilenince Sneijder de 5 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen 2009'da 15 Milyon Avro'ya İnter'e gitti. İtalya'da sakatlık nedeniyle 2 ay takımından ayrı kalsa da ilk sezonunda çok iyi oynadı ve İnter'i şampiyonluğa taşıyan isimlerin başında geldi. 2010-2011'de Serie A'da yine çok başarılı performans sergiledi. Ondan sonraki iki sezon ise hem İnter düşüşe geçti hem de Sneijder. 2012-2013 Sezonunda aldığı ücrette indirim yapmayınca kadro dışı bırakıldı. Devre arasında 7,5 milyon Avro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olduğunda Çizme ekibinde 76 maç oynamış ve 13 gol atmıştı.
HÂLÂ HAFIZALARDA
Galatasaray günleri hepimizin hafızasında çok taze. Sarı-kırmızılı forma altında Dört sezonda 124 maçta 35 gol attı. Taraftar kendisini hem çok sevdi hem de çok eleştirdi. Ajax'ta alt yapıda çalışan eski hocası Riekerin'i Çin'den Galatasaray Alt Yapısı'na getirdi. Riekerink A Takım'ın başına geçince, Sneijder'in bu yükselmede payı olduğu söylentisi ismini yıprattı. 2017 Yazında sözleşmesi bitince Galatasaray'dan ayrıldı ve Nice'e transfer oldu. Nice'de aradığını bulamadı, 6 ay sonra Katar'ın El-Gharafa takımına gitti. Artık yaşlanmaya başlamıştı ve aradığı şey şöhret değil sadece maddiyattı. Ağustos 2019'da futbolu bıraktığını açıkladı. Hollanda Milli Takımı'nda 134 kez forma giyip 30 gol atan Sneijder, doğduğu semtte bir spor vakfı kurdu ve ilk takımı DOS'a maddi yardımda bulunuyor.
Sneijder, G.Saray forması altında iki lig şampiyonluğu, 3 kez de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
EFSANELER -2 / TAYFUN ER
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