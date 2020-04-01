



AİLESİNE SAHİP ÇIKTI

17 Yaşındayken Ajax'la profesyonel sözleşme imzaladığında evlerine yeni bir arabayla döndü. Eline geçen paranın diğer kısmıyla da ailesine daha lüks bir semtte ev aldı. 18 Yaşındayken Ajax'ın A takım kadrosuna alınmaya başladığında hocası Ronald Koeman'dı. Koeman onu bir süre sadece kadroya aldı ama oynatmadı. Şubat 2003'te ilk kez resmi bir lig maçında Ajax forması giydi. Top tekniği, oyun zekâsı, iyi şut atması ve kısa boyu daha en başından beri onun 10 numara oynayacağını gösteriyordu. Nisan 2003'te Ajax'taki ilk golünü attı. O sezonu 17 maçta, 4 gol ve 4 asistle kapadı. 2003-2004 Sezonu'nda ligde 9 gol ve 11 asistle 30 maç oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maç oynayarak dünya vitrinine çıkmaya başladı. Artık takımın değişmez ismi olmuştu, hem atıyor hem attırıyor hem de oyun zekası ve kişiliğiyle lider oyuncu görüntüsündeydi. Ajax'ta 5 sezonda 126 gol attı. Son sezonunda gol sayısını 18'e çıkarınca artık ismi Ajax'ı aşıyordu. 2007'de 27 Milyon Avro'ya Real Madrid'e transfer oldu. Real Madrid'de ilk sezonunda çok başarılı oldu. Mor- Beyazlı formayla 30 Maç sahaya çıkarken 14 gol ve 14 asist istatistiği yakaladı.