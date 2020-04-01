Spor dünyasında 'corona' günlüğü





Dünyayı etkisi altına alan coronavirüs sebebiyle hayatlarına evlerinde devam eden sporcular, sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Futbolcular bir yandan antrenman görüntülerini takipçileri ile paylaşırken, bir yandan da günlük yaşantılarına dair kesitleri aktarıyor. İşte sosyal medyada öne çıkan sporcu paylaşımları…



MERİH DEMİRAL

Merih, Dybala ile olan eski fotoğrafını paylaştı. Ronaldo'nun bakışları dikkatten kaçmadı.