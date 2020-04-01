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    • Spor
    • 01.04.2020 Gazete
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    Spor dünyasında 'corona' günlüğü

    Dünyayı etkisi altına alan coronavirüs sebebiyle hayatlarına evlerinde devam eden sporcular, yı da aktif kullanıyor. Futbolcular bir yandan antrenman görüntülerini takipçileri ile paylaşırken, bir yandan da günlük yaşantılarına dair kesitleri aktarıyor. İşte sosyal medyada öne çıkan sporcu paylaşımları…



    Dünyayı etkisi altına alan coronavirüs sebebiyle hayatlarına evlerinde devam eden sporcular, sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Futbolcular bir yandan antrenman görüntülerini takipçileri ile paylaşırken, bir yandan da günlük yaşantılarına dair kesitleri aktarıyor. İşte sosyal medyada öne çıkan sporcu paylaşımları…

    MERİH DEMİRAL
    Merih, Dybala ile olan eski fotoğrafını paylaştı. Ronaldo'nun bakışları dikkatten kaçmadı.



    HAKAN ÇALHANOĞLU
    Milan'da forma giyen milli futbolcumuz, lige verilen arada formunu korumaya çalışıyor.



    BABEL
    Babel ilginç bir paylaşım yaparak, "Sözler tutulursa güven sağlanır" ifadelerini kullandı.



    DEPAY
    Lyon'un Hollandalı yıldızı karantinadaki günlerini Türk arkadaşıyla geçiriyor…



    ALTAY
    Fenerbahçe'nin genç kalecisi, evde sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.



    RODRIGUEZ
    Kolombiyalı oyuncu, liglere verilen arada günde 8 saate yakın oyun oynadığını açıkladı.

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