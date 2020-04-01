Şok! Ajax Babel’e ‘güle güle’ dedi!

Galatasaray'ın devre arasında Ajax'a kiraladığı Ryan Babel'den şok bir haber geldi… Hollanda kulübü, yıldız futbolcunun Haziran ayı sonunda bitecek olan sözleşmesini feshetti. Ajax'ın bu kararı yazılı olarak Babel'e bildirdiği öğrenildi. Hollandalı futbolcunun her şeyin normale dönmesinin ardından İstanbul'a geleceği belirtildi.
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