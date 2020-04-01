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    • Spor
    • 01.04.2020 Gazete
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    Şok! Ajax Babel’e ‘güle güle’ dedi!

    'ın devre arasında Ajax'a kiraladığı 'den şok bir haber geldi… kulübü, yıldız futbolcunun Haziran ayı sonunda bitecek olan sözleşmesini feshetti. Ajax'ın bu kararı yazılı olarak Babel'e bildirdiği öğrenildi. Hollandalı futbolcunun her şeyin normale dönmesinin ardından 'a geleceği belirtildi.

    Şok! Ajax Babel’e ‘güle güle’ dedi!
    Galatasaray'ın devre arasında Ajax'a kiraladığı 'den şok bir haber geldi… kulübü, yıldız futbolcunun Haziran ayı sonunda bitecek olan sözleşmesini feshetti. Ajax'ın bu kararı yazılı olarak Babel'e bildirdiği öğrenildi. Hollandalı futbolcunun her şeyin normale dönmesinin ardından 'a geleceği belirtildi.

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