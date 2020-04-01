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    • Spor
    • 01.04.2020 Gazete
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    Ronaldo’dan 10 milyon euro

    Futbolcu maaşlarında 90 milyon Euro’luk indirime g-i den ’ta en ciddi fedakarlığı 10 milyon Euro ile Ronaldo yaptı. Merih ise 600 bin Euro’dan vazgeçti

    Ronaldo’dan 10 milyon euro
    Futbolcu ücretlerinde coronavirüs salgını sebebiyle kesintiye giden İtalyan ekibi 'ta hangi futbolcunun ne kadar indirime gittiği ortaya çıktı.

    BÜYÜK FEDAKÂRLIK
    90     milyon Euro'luk tasarruf sağlayan Juve'de en büyük fedakarlığı 10 milyon Euro'luk alacağından vazgeçen yaptı. Yıllık 1 milyon 800 bin Euro kazanan milli futbolcumuz Merih Demiral da 600 bin Euro'sunu kulübe bağışladı.

    Dybala ve Higuain ikilisi de 2 milyon 500 biner Euro'sundan vazgeçti.

    DYBALA İYİYE GİDİYOR
    Juventus'un coronavirüse yakalanan yıldızı Dybala'nın durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Arjantinli'nin kısa süre içinde taburcu olması bekleniyor.

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