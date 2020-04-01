Ronaldo’dan 10 milyon euro

Futbolcu ücretlerinde coronavirüs salgını sebebiyle kesintiye giden İtalyan ekibi Juventus'ta hangi futbolcunun ne kadar indirime gittiği ortaya çıktı.
BÜYÜK FEDAKÂRLIK
90 milyon Euro'luk tasarruf sağlayan Juve'de en büyük fedakarlığı 10 milyon Euro'luk alacağından vazgeçen Cristiano Ronaldo yaptı. Yıllık 1 milyon 800 bin Euro kazanan milli futbolcumuz Merih Demiral da 600 bin Euro'sunu kulübe bağışladı.
Dybala ve Higuain ikilisi de 2 milyon 500 biner Euro'sundan vazgeçti.
DYBALA İYİYE GİDİYOR
Juventus'un coronavirüse yakalanan yıldızı Dybala'nın durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Arjantinli'nin kısa süre içinde taburcu olması bekleniyor.
BÜYÜK FEDAKÂRLIK
90 milyon Euro'luk tasarruf sağlayan Juve'de en büyük fedakarlığı 10 milyon Euro'luk alacağından vazgeçen Cristiano Ronaldo yaptı. Yıllık 1 milyon 800 bin Euro kazanan milli futbolcumuz Merih Demiral da 600 bin Euro'sunu kulübe bağışladı.
Dybala ve Higuain ikilisi de 2 milyon 500 biner Euro'sundan vazgeçti.
DYBALA İYİYE GİDİYOR
Juventus'un coronavirüse yakalanan yıldızı Dybala'nın durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Arjantinli'nin kısa süre içinde taburcu olması bekleniyor.
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