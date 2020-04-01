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    • Spor
    • 01.04.2020 Gazete
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    Hüseyin Çimşir puan ortalaması en yüksek teknik adam oldu

    Hüseyin Çimşir, ligde yaşanan teknik adam değişiklikleri sonrası 2.60 puan ortalamasıyla takımına en iyi etki yapan teknik adam oldu.




    Trabzonspor'da     Ünal Karaman'ın ardından teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Çimşir, Süper Lig'de yaşanan teknik adam değişiklikleri sonrası 2.60 puan ortalamasıyla takımına en iyi etki yapan teknik adam oldu. Çimşir'i Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın takip etti.



    Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen 40 yaşındaki hoca, Süper Lig'in coronavirüs nedeniyle ertelenme süreciyle birlikte 90 günlük görev süresinde yenilgi yüzü görmeyerek 21 puan elde etti. Süper Lig'de puanını 53'e yükselten Trabzonspor, liderliğini sürdürdü.



    ANTRENMANLAR İKİYE YÜKSELDİ
    Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, evde olan oyuncularına günde tek idman yaptırıyordu. Genç hocanın idmanları ikiye çıkardığı öğrenildi.

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