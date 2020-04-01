



YENİ BİR HAMLE YAPILACAK...

Galatasaray yönetimi her şeyin normale dönmesinin ardından transfer için yeni bir hamle yapacak. Orta alanın ortasında görev yapan Bonaventura ile Avrupa'nın birçok önemli kulübünün ilgilendiği de ifade ediliyor. 30 yaşındaki futbolcu 13 kez İtalya formasını terletti.