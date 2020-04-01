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    • Spor
    • 01.04.2020 Gazete
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    da kritik zirve! Gözler çıkacak kararlara çevrildi...

    Coronavirüs darbesi sonrası kepenk indiren Avrupa unun geleceği bugünkü yapılacak kritik zirvede görüşülecek… Başkanı 'in de katılacağı zirveye 55 ülke federasyonu telekonferansla katılacak. Toplantının ana gündem maddesi ara verilen liglerin ve UEFA organizasyonlarının ne zaman başlayacağı.

    Futbolda kritik zirve
    Coronavirüs darbesi sonrası kepenk indiren Avrupa unun geleceği bugünkü yapılacak kritik zirvede görüşülecek… Başkanı 'in de katılacağı zirveye 55 ülke federasyonu telekonferansla katılacak. Toplantının ana gündem maddesi ara verilen liglerin ve UEFA organizasyonlarının ne zaman başlayacağı. Ayrıca 1 Haziran tarihinde sona erecek olan futbolcu sözleşmeleri ile yeni sezon planlaması da masaya yatırılacak.

    GÖZLER ÇIKACAK KARARLARDA
    Başkanı 'in de katılacağı toplantıdan çıkacak kritik kararlar Avrupa futbolunun geleceğini şekillendirecek.

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