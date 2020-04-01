Coronavirüs darbesi sonrası kepenk indiren Avrupa futbolunun geleceği bugünkü yapılacak kritik zirvede görüşülecek… UEFA Başkanı Alexander Ceferin'in de katılacağı zirveye 55 ülke federasyonu telekonferansla katılacak. Toplantının ana gündem maddesi ara verilen liglerin ve UEFA organizasyonlarının ne zaman başlayacağı. Ayrıca 1 Haziran tarihinde sona erecek olan futbolcu sözleşmeleri ile yeni sezon planlaması da masaya yatırılacak.
GÖZLER ÇIKACAK KARARLARDA
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in de katılacağı toplantıdan çıkacak kritik kararlar Avrupa futbolunun geleceğini şekillendirecek.
GÖZLER ÇIKACAK KARARLARDA
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in de katılacağı toplantıdan çıkacak kritik kararlar Avrupa futbolunun geleceğini şekillendirecek.
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