Elneny için umut ışığı

Beşiktaş'ta kiralık oynayan Elneny'yi kulübü Arsenal satmak istiyordu. Futboldaki belirsizlik sonrası Mısırlı'ya iyi bir teklif gelmeyeceğini düşünen İngilizler, Elneny'yi tekrar Beşiktaş'a kiralamaya sıcak bakmaya başladı.
BEŞİKTAŞ'TA ÇOK MUTLU
Arsenal'in Elneny'yi hayat normale döndükten sonra satmayı düşündüğü ve 27 yaşındaki oyuncunun da Beşiktaş'ta kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'TA ÇOK MUTLU
Arsenal'in Elneny'yi hayat normale döndükten sonra satmayı düşündüğü ve 27 yaşındaki oyuncunun da Beşiktaş'ta kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.