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    • Spor
    • 01.04.2020 Gazete
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    için umut ışığı

    'ta kiralık oynayan 'yi kulübü satmak istiyordu. Futboldaki belirsizlik sonrası Mısırlı'ya iyi bir teklif gelmeyeceğini düşünen İngilizler, Elneny'yi tekrar Beşiktaş'a kiralamaya sıcak bakmaya başladı.

    Elneny için umut ışığı
    Beşiktaş'ta kiralık oynayan 'yi kulübü satmak istiyordu. Futboldaki belirsizlik sonrası Mısırlı'ya iyi bir teklif gelmeyeceğini düşünen İngilizler, Elneny'yi tekrar 'a kiralamaya sıcak bakmaya başladı.

    BEŞİKTAŞ'TA ÇOK MUTLU
    Arsenal'in     Elneny'yi hayat normale döndükten sonra satmayı düşündüğü ve 27 yaşındaki oyuncunun da Beşiktaş'ta kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

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