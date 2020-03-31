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    • Spor
    • 31.03.2020 Gazete
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    'da 6 numaraya yeni aday Nakamba

    ’in ayrılışı sonrası gelecek sezon için 6 numara arayan , ’nın yıldız oyuncusu ’yı takibe aldı. Nakamba, 190 karşılaşmada oynadı. 4 gol atarken 5 de asist yaptı…

    6 numaraya yeni aday Nakamba
    Trabzonspor 'e verilen arada gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi… Bordo-Mavililer, Nijeryalı futbolcu 'in takımdan ayrılışından sonra 6 numaraya oyuncu bakıyor... Mouscron forması giyen Frank Boya'dan sonra gündeme ikinci bir isim geldi… forması giyen



    BU SEZON 26 MAÇTA OYNADI
    Geçtiğimiz     yıl ekibi FC Brugge'dan Aston Villa'ya geçen 26 yaşındaki Zimbabve'li ön libero güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Bu sezon 26 maçta görev yapan Nakamba 12 kez de ülkesinin milli takım formasını giydi…

    İngiliz ekibi Aston Villa'da oynayan Marvelous Nakamba, 190 karşılaşmada oynadı… 4 gol atarken 5 de asist yaptı…

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