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    • 31.03.2020 08:33
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    Son dakika: 'dan son dakika koronavirüs açıklaması: Bu maçlar oynanacak

    Son dakika haberi... 'lı yöneticiler, bir yandan koronavirüsle mücadele ederken, diğer yandan da yaptıkları telekonferans toplantısında, “Bu sezonki maçların tamamlanması dışında başka hiçbir seçeneğin kabul edilmemesine" karar verdi.

    Flaş karar: Bu maçlar oynanacak
    , corona virüs (koronavirüs) salgını nedeniyle maçların akıbetinin belli olmaması üzerine tartışmalar yapıyor... Ne Play-Off ne de ligin bu haliyle tescili...Galatasaray Yönetimi, bu sezon ki maçların tamamlanması dışında başka hiçbir senaryoya sıcak bakmıyor. Sarı-Kırmızılı kulübün idarecileri, bir yandan koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, diğer taraftan Başkan 'in liderliğinde telekonferans yöntemiyle toplantı yapıyor.



    Bu görüşmelerde, virüs salgını sona erdiğinde yola nasıl devam edileceği konusu öncelikli gündem maddesi olarak masaya yatırılıyor. Sarı-Kırmızılılar, lig bitmeden Play-Off oynanması veya puan durumunun bu haliyle tescil edilerek şampiyonun belirlenmesi gibi görüşlere kesinlikle karşı çıkıyor.

    Fanatik'in haberine göre süreci yakından takip edebilmek amacıyla ve 'yla iş birliği yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Avrupa liglerinde alınacak kararların, emsal teşkil ederek 'de de uygulanması taraftarı. Konuyla ilgili olarak bu akşam da Galatasaraylı yöneticilerin bir toplantı yapacakları öğrenildi.

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