Takipçilerine 'evde kalın' çağrısı yapan Ronaldo sevgilisi ve çocuklarıyla gezerken görüntülendi

Annesinin iyileştiği haberini duyurduktan sonra takipçilerine "Evde kalın, hayatı kurtarın" diye seslenen Cristiano Ronaldo, kendi söylediğini yapmadı. Karantina süresi boyunca ülkesi Portekiz'deki Madeira adasında bulunan Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez, bebekleri ile dışarıda yürüyüş yaparken görüntülendi.
Yıldız futbolcunun bu tavrı eleştirildi. "Ronaldo'nun söyledikleri ile yaptıkları maalesef uyuşmuyor" yorumları beraberinde geldi.
Yıldız futbolcunun bu tavrı eleştirildi. "Ronaldo'nun söyledikleri ile yaptıkları maalesef uyuşmuyor" yorumları beraberinde geldi.
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