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    • Spor
    • 31.03.2020 Gazete
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    Takipçilerine 'evde kalın' çağrısı yapan Ronaldo sevgilisi ve çocuklarıyla gezerken görüntülendi

    Annesinin iyileştiği haberini duyurduktan sonra takipçilerine "Evde kalın, hayatı kurtarın" diye seslenen , kendi söylediğini yapmadı. Karantina süresi boyunca ülkesi Portekiz'deki Madeira adasında bulunan Ronaldo, sevgilisi , bebekleri ile dışarıda yürüyüş yaparken görüntülendi.

    Evde kalın dedi soluğu sokakta aldı
    Annesinin iyileştiği haberini duyurduktan sonra takipçilerine "Evde kalın, hayatı kurtarın" diye seslenen , kendi söylediğini yapmadı. Karantina süresi boyunca ülkesi Portekiz'deki Madeira adasında bulunan Ronaldo, sevgilisi , bebekleri ile dışarıda yürüyüş yaparken görüntülendi.



    Yıldız futbolcunun bu tavrı eleştirildi. "Ronaldo'nun söyledikleri ile yaptıkları maalesef uyuşmuyor" yorumları beraberinde geldi.

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