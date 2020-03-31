



SEN TABURCU OLDUN VE GÜNEŞ AÇTI BABA

Hastalık sürecinde babasıyla ilgili sürekli bilgilendirmeler yapan Buse Terim'den dün duygusal bir mesaj geldi. Buse, "En son postumda 'sen iyileştiğinde güneş de açacak' yazmıştım. Bugün babam taburcu oldu ve güneş açtı. Bu süreçte gerçek anlamda yanımızda olan, destek veren, dua eden herkese çok teşekkür ederim" dedi.