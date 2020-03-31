Pazartesi günü coronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle hastaneye kaldırılan Fatih Terim'den müjde geldi. Tecrübeli hoca dünkü kontrolleri sonrası taburcu edildi. Hastane, Terim'in test sonucunun halen pozitif çıktığını ancak genel durumunun çok iyi olduğunu açıkladı.
KARANTİNAYA EVDE DEVAM
Evde 14 gün karantinada kalacak olan Terim, "Herkese elim kalbimde şükranlarımı sunuyorum. Tüm dünyanın geçtiği bir sınav bu" dedi.
ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİM
İmparator, "Bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım" diye konuştu.
DAHA ÇOK AFFEDECEĞİM!
Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Terim, "Artık daha çok affedeceğim, daha az üzülmeye çalışacağım. Ne olur, imkanlarınız el verdiğince evinizde kalın" ifadesini kullandı.
SEN TABURCU OLDUN VE GÜNEŞ AÇTI BABA
Hastalık sürecinde babasıyla ilgili sürekli bilgilendirmeler yapan Buse Terim'den dün duygusal bir mesaj geldi. Buse, "En son postumda 'sen iyileştiğinde güneş de açacak' yazmıştım. Bugün babam taburcu oldu ve güneş açtı. Bu süreçte gerçek anlamda yanımızda olan, destek veren, dua eden herkese çok teşekkür ederim" dedi.
GÜNAY DA TABURCU OLDU
Terim'in ardından G.Saray 2. Başkanı Yusuf Günay'dan da sevindirici haber geldi. Günay tedavisinin sona erdiğini ve hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.
ALBAYRAK İKİ HAFTAYI BİTİRDİ
18 Mart'ta coronavirüs tedavisi için hastaneye yatırılan Abdurrahim Albayrak'ın tedavisi sürüyor. Hastanede 2. haftasını dolduran Albayrak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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