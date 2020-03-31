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    • 31.03.2020 16:29
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    Son dakika: İkinci Başkanı taburcu edildi!

    Son dakika haberleri... İkinci Başkanı , koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Haberi Twitter hesabından duyuran Albayrak, "14 gündür Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

    Abdurrahim Albayrak taburcu edildi!

    Son dakika haberleri... İkinci Başkanı , koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

    Corona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, taburcu olacağını açıkladı.

    Abdurrahim Albayrak'ın paylaşımı şu şekilde;
    14 gündür Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum.

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