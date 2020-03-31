Son dakika haberleri... Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Corona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, taburcu olacağını açıkladı.

Abdurrahim Albayrak'ın paylaşımı şu şekilde;

14 gündür Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum.