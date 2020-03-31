Süper Lig ne zaman başlayacak sorusuna verdiği yanıt çok konuşuldu: Devam etmesi zor!

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, corona virüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin durumu hakkında konuştu.

'LİGİN DEVAM ETMESİ ZOR'

Adnan Dalgakıran, yaptığı açıklamada "Ligin durumunu sürekli tartışıyoruz. Ahmet Nur Çebi başkanlığında internet üzerinden toplantılar yapıyoruz. Belirsizlikler çok fazla. Yurt dışına da bakarak olası durumlar hakkında durum değerlendirmesi yapıyoruz. Bize göre ligin devam etmesi zor. UEFA ve TFF'nin alacağı kararları uygulayacağız. Tabii düşüncelerimizi de söyleyeceğiz" dedi.

Süper Lig'in başlama tarihiyle ilgili görüşü sorulan Adnan Dalgakıran, "Herkes sürecin nasıl ilerleyeceğine bakıyor. Vaka sayıları her gün artıyor. Uzmanların konuşmalarını bizler de izliyoruz. Bu hastalık zirve yapacak, sonra düşecek diyorlar. Ligin seyircili, seyircisiz oynanması hakkında bir şey söylemek yanlış olur. Sadece olasılıklar üzerine plan yapılmalı. Bu iş devam ederse, lig oynanamaz. peki bu ihtimal gerçek olursa, UEFA'ya kim gidecek? Bütün bunlar üzerinde düşünülmeli" ifadelerini kullandı.