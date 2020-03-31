Galatasaray için flaş David Alaba iddiası... Şu anda Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giyen Avusturyalı starın, sarı kırmızılı kulübe transfer olasılığı değerlendirildi.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilerde şu ifadelere yer verildi;

"David Alaba, neredeyse 12 yıldır Bayern Münih için oynuyor. Bu takımın yüzlerinden biri haline geldi.

Alaba, daha önce Galatasaray taraftarlarıyla maç izlemeyi dahi tercih etti. Taraftarların kulübüne tutkulu bağlanması onu büyük etkiledi. Alaba, resmi Galatasaray forması dahi almıştı. Böyle bir durumda her oyuncu, değişlik(transfer) talebinde bulunabilir. Ayrıca, küresel olarak saygın oyuncuların bile geleceklerinden emin olmadığı bu haftalarda, bir şey kesin; David Alaba 'bu yaz için' en azından 'bu yaz' Galatasaray'a geçmeyecek.

"ANCAK... BÜYÜK BELİRSİZLİK VAR"

Ancak, tüm futbol camiası koronavirüs nedeniyle büyük bir belirsizlikle karşı karşıya. Şu anda ve orta vadede kulübüne bağlı olan oyuncular, zor şartlar altında daha detaylı düşünmelidir. Erken bir sözleşme uzatması mı daha akıllıca olur? Yoksa bir değişiklik mi? Kriz anındaki mekanizmasını bir kaç ay içerisinde göreceğiz. Fiyatlar genellikle böyle kriz zamanlarında düştüğü için, kendi piyasa değeri de düşebilir. Artık eskisi kadar pahalı olmazsınız ve muhtemelen, daha ucuza transfer olabilirsiniz."