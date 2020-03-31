Slovak oyuncu Mak’ın sözleşmesi feshedildi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

İttifak Holding Konyaspor, ara transfer döneminde Rusya'nın Zenit kulübünden kadrosuna kattığı Slovak futbolcu Robert Mak ile yollarını ayırdı… Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi…
KOSTAS SLOUKAS'I GÖZÜM KAPALI ALIRDIM
Yunanistan ekibi Olympiakos'un Başantrenörü George Bartzokas, F.Bahçe Beko'nun yıldızına kancayı attı. Bartzokas, "Eğer Kostas'ı transfer etme şansımız varsa gözüm kapalı alırdım. Bütçemizde para olursa Sloukas'a vermeye değer. F.Bahçe'deki mali durumun nasıl olacağına bakmalıyız" dedi.
BEYNE OKSİJEN GÖNDEREN SOLUNUM CİHAZI ÜRETTİLER
Formula 1 takımlarından Mercedes, covid-19 salgınıyla mücadeleye destek olmak için Londra Üniversitesi Akademisi ile solunum cihazı üretti. Mercedes'ten yapılan açıklamada, vantilatöre gereksinim duymadan beyne oksijen gönderen cihazların İngiltere'nin farklı bölgelerindeki hastanelere gönderileceği duyuruldu.
KURTULUŞ SÜPER LİG
TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, kulübün zor durumda bulunduğunu söyledi. Bursadabugün'e konuşan Mestan, "Tek kurtuluşumuz Süper Lig'e çıkmak" dedi.
GÜMÜŞDAĞ'IN DURUMU İYİ
Coronavirüs testi pozitif çıkan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan güzel haber geldi. Tedavisi süren Gümüşdağ'ın kendisini iyi hissettiği ve durumunun iyiye gittiği belirtildi.
BETO'YA YENİ SÖZLEŞME
Süper Lig ekibi Göztepe'de sözleşmesi sona erecek olan kaleci Beto ile yola devam kararı alındı. Başkan Mehmet Sepil, "Beto takımda kalacak. Onu bırakmayız" diye konuştu.
RASHFORD'DAN DEV YARDIM
Manchester United'ın yıldız oyuncusu Rashford, ihtiyaç sahibi 400 bin çocuk için 100 bin sterlin yardımda bulunduğunu açıkladı. Rashford'un bu yardımı kamuoyundan alkış aldı.
KOSTAS SLOUKAS'I GÖZÜM KAPALI ALIRDIM
Yunanistan ekibi Olympiakos'un Başantrenörü George Bartzokas, F.Bahçe Beko'nun yıldızına kancayı attı. Bartzokas, "Eğer Kostas'ı transfer etme şansımız varsa gözüm kapalı alırdım. Bütçemizde para olursa Sloukas'a vermeye değer. F.Bahçe'deki mali durumun nasıl olacağına bakmalıyız" dedi.
BEYNE OKSİJEN GÖNDEREN SOLUNUM CİHAZI ÜRETTİLER
Formula 1 takımlarından Mercedes, covid-19 salgınıyla mücadeleye destek olmak için Londra Üniversitesi Akademisi ile solunum cihazı üretti. Mercedes'ten yapılan açıklamada, vantilatöre gereksinim duymadan beyne oksijen gönderen cihazların İngiltere'nin farklı bölgelerindeki hastanelere gönderileceği duyuruldu.
KURTULUŞ SÜPER LİG
TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, kulübün zor durumda bulunduğunu söyledi. Bursadabugün'e konuşan Mestan, "Tek kurtuluşumuz Süper Lig'e çıkmak" dedi.
GÜMÜŞDAĞ'IN DURUMU İYİ
Coronavirüs testi pozitif çıkan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan güzel haber geldi. Tedavisi süren Gümüşdağ'ın kendisini iyi hissettiği ve durumunun iyiye gittiği belirtildi.
BETO'YA YENİ SÖZLEŞME
Süper Lig ekibi Göztepe'de sözleşmesi sona erecek olan kaleci Beto ile yola devam kararı alındı. Başkan Mehmet Sepil, "Beto takımda kalacak. Onu bırakmayız" diye konuştu.
RASHFORD'DAN DEV YARDIM
Manchester United'ın yıldız oyuncusu Rashford, ihtiyaç sahibi 400 bin çocuk için 100 bin sterlin yardımda bulunduğunu açıkladı. Rashford'un bu yardımı kamuoyundan alkış aldı.
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