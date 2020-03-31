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    • Spor
    • 31.03.2020 Gazete
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    Slovak oyuncu Mak’ın sözleşmesi feshedildi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    , ara döneminde 'nın Zenit kulübünden kadrosuna kattığı Slovak futbolcu ile yollarını ayırdı. İşte haberin detayları ve 31 Mart tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz haberler...

    Slovak oyuncu Mak’ın sözleşmesi feshedildi
    İttifak Holding Konyaspor, ara döneminde 'nın Zenit kulübünden kadrosuna kattığı Slovak futbolcu ile yollarını ayırdı… Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi…



    KOSTAS     SLOUKAS'I GÖZÜM KAPALI ALIRDIM
    Yunanistan ekibi 'un Başantrenörü George Bartzokas, F.Bahçe Beko'nun yıldızına kancayı attı. Bartzokas, "Eğer Kostas'ı transfer etme şansımız varsa gözüm kapalı alırdım. Bütçemizde para olursa Sloukas'a vermeye değer. F.Bahçe'deki mali durumun nasıl olacağına bakmalıyız" dedi.

    BEYNE OKSİJEN GÖNDEREN SOLUNUM CİHAZI ÜRETTİLER
    Formula 1 takımlarından Mercedes, covid-19 salgınıyla mücadeleye destek olmak için Londra Üniversitesi Akademisi ile solunum cihazı üretti. Mercedes'ten yapılan açıklamada, vantilatöre gereksinim duymadan beyne oksijen gönderen cihazların 'nin farklı bölgelerindeki hastanelere gönderileceği duyuruldu.

    KURTULUŞ SÜPER LİG
    TFF 1.Lig ekiplerinden Başkanı , kulübün zor durumda bulunduğunu söyledi. Bursadabugün'e konuşan Mestan, "Tek kurtuluşumuz 'e çıkmak" dedi.

    GÜMÜŞDAĞ'IN DURUMU İYİ
    Coronavirüs testi pozitif çıkan Başkanı 'dan güzel haber geldi. Tedavisi süren Gümüşdağ'ın kendisini iyi hissettiği ve durumunun iyiye gittiği belirtildi.

    BETO'YA YENİ SÖZLEŞME
    Süper Lig ekibi 'de sözleşmesi sona erecek olan kaleci Beto ile yola devam kararı alındı. Başkan , "Beto takımda kalacak. Onu bırakmayız" diye konuştu.

    RASHFORD'DAN DEV YARDIM
    Manchester     United'ın yıldız oyuncusu Rashford, ihtiyaç sahibi 400 bin çocuk için 100 bin sterlin yardımda bulunduğunu açıkladı. Rashford'un bu yardımı kamuoyundan alkış aldı.

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