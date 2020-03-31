Sergen Yalçın, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayına katıldı. Kendisine Talisca'nın transfer edilmesi yönünde çok sayıda mesajın geldiğini ileten Yalçın, "Talisca'yı kim takımda görmek istemez. Şartlar şu anda çok sağlıklı değil ekonomik olarak. Ne olacağı da belli değil. Keşke öyle bir gücümüz olsa, pozisyon oluşsa da alabilsek" dedi.
BOYD KARARI SEZON SONU
Sergen Yalçın'ın gelişi sonrası şans bulan Tyler Boyd için karar sezon sonu verilecek. ABD'li oyuncunun Sergen Yalçın ile birlikte arttığı öğrenildi.
LORIS KARIUS SERBEST KALABİLİR
Alacakları nedeniyle Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet eden Karius'un serbest kalabileceği öne sürüldü. Karius daha önce de FIFA'ya gitmişti.
BOYD KARARI SEZON SONU
Sergen Yalçın'ın gelişi sonrası şans bulan Tyler Boyd için karar sezon sonu verilecek. ABD'li oyuncunun Sergen Yalçın ile birlikte arttığı öğrenildi.
LORIS KARIUS SERBEST KALABİLİR
Alacakları nedeniyle Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet eden Karius'un serbest kalabileceği öne sürüldü. Karius daha önce de FIFA'ya gitmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.