Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 31.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    : Keşke ’yı alabilsek

    ’ın , “’yı kim takımda görmek istemez ki... Keşke öyle bir gücümüz olsa, pozisyon oluşsa da alabilsek” şeklinde konuştu…

    Keşke Talisca’yı alabilsek
    Sergen Yalçın, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayına katıldı. Kendisine 'nın transfer edilmesi yönünde çok sayıda mesajın geldiğini ileten Yalçın, "Talisca'yı kim takımda görmek istemez. Şartlar şu anda çok sağlıklı değil ekonomik olarak. Ne olacağı da belli değil. Keşke öyle bir gücümüz olsa, pozisyon oluşsa da alabilsek" dedi.

    BOYD KARARI SEZON SONU
    Sergen Yalçın'ın gelişi sonrası şans bulan Tyler Boyd için karar sezon sonu verilecek. ABD'li oyuncunun ile birlikte arttığı öğrenildi.

    LORIS KARIUS SERBEST KALABİLİR
    Alacakları nedeniyle 'ı FIFA'ya şikayet eden Karius'un serbest kalabileceği öne sürüldü. Karius daha önce de FIFA'ya gitmişti.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Sergen Yalçın: Keşke Talisca’yı alabilsek
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri