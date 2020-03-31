Muslera’dan alkışlanacak hareket

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera ve eşi Patricia, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne coronavirüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu. Fernando Muslera ve eşi Patricia, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne coronavirüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu.
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