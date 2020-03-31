Kaptan Jose Sosa daha ne yapsın!

Trabzon'un kaptanı Sosa, ligde ceza sahası dışından en fazla gol atan (4), en fazla pas yapan (1502), en fazla ortadan kilit pasa veren (40), kornerden en fazla kilit pas veren (24) isim. Trabzon'un kaptanı Sosa, ligde ceza sahası dışından en fazla gol atan (4), en fazla pas yapan (1502), en fazla ortadan kilit pasa veren (40), kornerden en fazla kilit pas veren (24) isim.
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