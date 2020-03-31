Sporcular, coronavirüs salgını sebebiyle liglere verilen arayı evlerinde çalışarak en iyi şekilde geçirmeye çalışıyor. Oyuncular, evlerindeki idman görüntülerini ve günlük aktivitelerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşırken ortaya oldukça renkli anlar çıkıyor. İşte sporcuların sosyal medyadaki son paylaşımları…
BOATENG
Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı, eşi ve çocuğuyla birlikte formasını giydi. Mini bir maç yaptı.
MARCAO
G.Saray'ın Brezilyalı stoperi, üzerinde ay-yıldızlı bayrağımızın olduğu tişörtle çalışıyor.
ARDA TURAN
Yıldız futbolcu coronavirüs sebebiyle günlerini Türk filmlerini izleyerek geçiriyor.
OZAN TUFAN
İdmanlarını evde yapan F.Bahçeli futbolcu köpeğiyle geçirdiği eğlenceli anları paylaştı.
UMUT MERAŞ
Milli futbolcu, formunu korumak için şınav çekerken yeğeninden yardım alıyor.
İPEK&METECAN
İki sporcu sevgili İpek Soylu ve Metecan Birsen çalışmalarını birlikte gerçekleştiriyor.
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