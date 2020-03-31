Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 31.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Günlük aktivitelerini dan paylaşıyorlar | Spor dünyasında corona günlüğü

    Sporcular, coronavirüs salgını sebebiyle liglere verilen arayı evlerinde çalışarak en iyi şekilde geçirmeye çalışıyor. Oyuncular, evlerindeki idman görüntülerini ve günlük aktivitelerini üzerinden takipçileriyle paylaşırken ortaya oldukça renkli anlar çıkıyor. İşte sporcuların sosyal medyadaki son paylaşımları…




    Sporcular    , coronavirüs salgını sebebiyle liglere verilen arayı evlerinde çalışarak en iyi şekilde geçirmeye çalışıyor. Oyuncular, evlerindeki idman görüntülerini ve günlük aktivitelerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşırken ortaya oldukça renkli anlar çıkıyor. İşte sporcuların sosyal medyadaki son paylaşımları…

    BOATENG
    Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı, eşi ve çocuğuyla birlikte formasını giydi. Mini bir maç yaptı.



    MARCAO
    G.Saray'ın Brezilyalı stoperi, üzerinde ay-yıldızlı bayrağımızın olduğu tişörtle çalışıyor.



    ARDA TURAN
    Yıldız futbolcu coronavirüs sebebiyle günlerini Türk filmlerini izleyerek geçiriyor.



    OZAN TUFAN
    İdmanlarını evde yapan F.Bahçeli futbolcu köpeğiyle geçirdiği eğlenceli anları paylaştı.



    UMUT MERAŞ
    Milli futbolcu, formunu korumak için şınav çekerken yeğeninden yardım alıyor.



    İPEK&METECAN
    İki sporcu sevgili İpek Soylu ve Metecan Birsen çalışmalarını birlikte gerçekleştiriyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Günlük aktivitelerini sosyal medyadan paylaşıyorlar | Spor dünyasında corona günlüğü
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri