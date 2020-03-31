





Sporcular, coronavirüs salgını sebebiyle liglere verilen arayı evlerinde çalışarak en iyi şekilde geçirmeye çalışıyor. Oyuncular, evlerindeki idman görüntülerini ve günlük aktivitelerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşırken ortaya oldukça renkli anlar çıkıyor. İşte sporcuların sosyal medyadaki son paylaşımları…



BOATENG

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı, eşi ve çocuğuyla birlikte formasını giydi. Mini bir maç yaptı.