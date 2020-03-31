



Barcelona ve Juventus gibi dev kulüplerin futbolcu maaşlarında kesintiye gitmesinin ardından Galatasaray da düğmeye bastı… Coronavirüs krizi nedeniyle tüm Avrupa kulüpleri gibi ekonomik olarak büyük bir sıkıntı yaşamaya başlayan Sarı-Kırmızılılar, maaşı yüksek olan futbolcularla masaya oturma kararı aldı.