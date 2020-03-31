Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 31.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Cimbom’da feda zamanı! Falcao, Muslera, Feghouli ve ile görüşme yapılacak...

    Coronavirüs krizi nedeniyle ekonomik olarak büyük bir sıkıntı yaşayan yönetimi, Falcao, Muslera, Feghouli ve ile görüşme yaparak maaşlarda indirim veya ödemelerin 3 ay ertelenmesini talep edecek.



    Barcelona     ve Juventus gibi dev kulüplerin futbolcu maaşlarında kesintiye gitmesinin ardından Galatasaray da düğmeye bastı… Coronavirüs krizi nedeniyle tüm Avrupa kulüpleri gibi ekonomik olarak büyük bir sıkıntı yaşamaya başlayan Sarı-Kırmızılılar, maaşı yüksek olan futbolcularla masaya oturma kararı aldı.



    Yönetimin ilk olarak Falcao, Muslera, Belhanda ve Feghouli ile görüşme yapması bekleniyor. Bu 4 futbolcudan maaşlarında indirim talep edilecek.



    Eğer olumlu yanıt gelmezse bu kez ödemelerin en az 3 ay süreyle ertelenmesinin gündeme geleceği öğrenildi…



    Falcao 7 milyon Euro'luk geliriyle sadece Galatasaray'ın değil Süper Lig'in de en fazla kazanan ismi durumunda.



    Muslera 3.5 milyon Euro, Feghouli 3.8 milyon Euro, Belhanda da 3.3 milyon Euro garanti ücret alıyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Cimbom’da feda zamanı! Falcao, Muslera, Feghouli ve Belhanda ile görüşme yapılacak...
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri