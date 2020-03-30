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    • 30.03.2020 09:52
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    tıraş olurken söylediği türkü ve 'evde kal' çağrısı ile sosyal medya gündemine oturdu!

    Teknik Direktör ve eski Milli Futbolcu , aynanın karşısında şarkılarını söylerken bir yandan da tıraş oldu. Sahada olduğu kadar söylediği şarkılarla da sosyal medyada sık sık gündem olan Ümit Özat'ın Deniz Üstü Köpürür türküsünü söylediği video kısa sürede gündeme oturdu. ve kimdir?

    Ümit Özat'tan tıraş şov!

    Teknik direktör sosyal medya hesabından paylaştığı "Evde Kal" mesajıyla en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

    Evinde saçlarını tıraş edip "Deniz Üstü Köpürür" türküsünü söylediği görüntüleri takipçileriyle paylaşan Özat, corona virüsü tedavisi gören Rüştü Reçber, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a da mesaj gönderdi.

    "FARKINDALIK OLSUN DİYE SAÇLARIMI KESTİM"

    Ümit Özat yaptığı paylaşımda 'Arkadaşlar evde kalalım çıkmayalım. Sevgili Rüştü ağabey inşallah orada da devleşeceksin ve bu hastalığı yeneceksin. Fatih hocam, Abdurrahim ağabey… Bu hastalıpa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. İnşallah hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Ben de bugün farkındalık olsun diye saçlarımı kestim. Hayatımda ilk defa kendi saçlarımı kendim kesiyorum.' dedi.

    ÜMİT ÖZAT NERELİ VE KİMDİR?

    Ümit Özat 30 Ekim 1976 yılı, Ankara doğumlu, defans mevkiinde görev alan eski Türk millî futbolcu ve teknik direktör.

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