Spor Dünyası’nda corona günlüğü

Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgını sebebiyle sporcular da çalışmalarına evden devam ediyor. Sporcular idman görüntülerini sosyal medyada paylaşırken ortaya da renkli görüntüler çıkıyor. Evde kaldıkları dönemde sporculara antrenmanlarda eşlerinin ve sevgililerinin de ortak olduğu görülüyor. İşte sosyal medyada öne çıkan paylaşımlar…
NEYMAR
BREZİLYALI futbolcu formunu korumak için ülkesinde plaj voleybolu oynuyor.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
MİLLİ futbolcumuz evinin bahçesinde yaptığı çalışmanın görüntülerini paylaştı.
BURAK YILMAZ
BEŞİKTAŞ'IN golcü oyuncusu çalışmalarını evinde eşiyle birlikte sürdürüyor…
GÖKHAN TÖRE
YENİ Malatyasporlu futbolcu, karantina günlerinde eşiyle keyifli anlar geçiriyor
SADIK ÇİFTPINAR
FENERBAHÇELİ oyuncu da evde yaptığı çalışmayı, "Durmak yok" notu ile paylaştı.
FILIP NOVAK
TRABZONSPORLU futbolcu, form tutmak için kız arkadaşıyla idman yapıyor.
NEYMAR
BREZİLYALI futbolcu formunu korumak için ülkesinde plaj voleybolu oynuyor.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
MİLLİ futbolcumuz evinin bahçesinde yaptığı çalışmanın görüntülerini paylaştı.
BURAK YILMAZ
BEŞİKTAŞ'IN golcü oyuncusu çalışmalarını evinde eşiyle birlikte sürdürüyor…
GÖKHAN TÖRE
YENİ Malatyasporlu futbolcu, karantina günlerinde eşiyle keyifli anlar geçiriyor
SADIK ÇİFTPINAR
FENERBAHÇELİ oyuncu da evde yaptığı çalışmayı, "Durmak yok" notu ile paylaştı.
FILIP NOVAK
TRABZONSPORLU futbolcu, form tutmak için kız arkadaşıyla idman yapıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.