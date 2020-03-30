Spor Dünyası’nda corona günlüğü

dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgını sebebiyle sporcular da çalışmalarına evden devam ediyor. Sporcular idman görüntülerini sosyal medyada paylaşırken ortaya da renkli görüntüler çıkıyor. Evde kaldıkları dönemde sporculara antrenmanlarda eşlerinin ve sevgililerinin de ortak olduğu görülüyor. İşte sosyal medyada öne çıkan paylaşımlar…BREZİLYALI futbolcu formunu korumak için ülkesinde plaj voleybolu oynuyor.MİLLİ futbolcumuz evinin bahçesinde yaptığı çalışmanın görüntülerini paylaştı.BEŞİKTAŞ'IN golcü oyuncusu çalışmalarını evinde eşiyle birlikte sürdürüyor…YENİ Malatyasporlu futbolcu, karantina günlerinde eşiyle keyifli anlar geçiriyorFENERBAHÇELİ oyuncu da evde yaptığı çalışmayı, "Durmak yok" notu ile paylaştı.TRABZONSPORLU futbolcu, form tutmak için kız arkadaşıyla idman yapıyor.