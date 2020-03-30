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    • Spor
    • 30.03.2020 Gazete
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    Spor Dünyası’nda corona günlüğü

    Sporcular, coronavirüs sebebiyle çalışmalarını evden sürdürüyor. Bu anları sosyal medyada paylaşıyor. Sporcular idman görüntülerini sosyal medyada paylaşırken ortaya da renkli görüntüler çıkıyor. İşte sosyal medyada öne çıkan paylaşımlar…

    Spor Dünyası’nda corona günlüğü
    Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgını sebebiyle sporcular da çalışmalarına evden devam ediyor. Sporcular idman görüntülerini sosyal medyada paylaşırken ortaya da renkli görüntüler çıkıyor. Evde kaldıkları dönemde sporculara antrenmanlarda eşlerinin ve sevgililerinin de ortak olduğu görülüyor. İşte sosyal medyada öne çıkan paylaşımlar…



    NEYMAR
    BREZİLYALI futbolcu formunu korumak için ülkesinde plaj voleybolu oynuyor.



    ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
    MİLLİ futbolcumuz evinin bahçesinde yaptığı çalışmanın görüntülerini paylaştı.




    BURAK YILMAZ
    BEŞİKTAŞ'IN golcü oyuncusu çalışmalarını evinde eşiyle birlikte sürdürüyor…



    GÖKHAN TÖRE
    YENİ Malatyasporlu futbolcu, karantina günlerinde eşiyle keyifli anlar geçiriyor



    SADIK ÇİFTPINAR
    FENERBAHÇELİ oyuncu da evde yaptığı çalışmayı, "Durmak yok" notu ile paylaştı.



    FILIP NOVAK
    TRABZONSPORLU futbolcu, form tutmak için kız arkadaşıyla idman yapıyor.

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