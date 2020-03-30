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    • Spor
    • 30.03.2020 Gazete
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    Spor camiası, ihtiyaç sahipleri için seferber oldu

    Haluk Levent’in başlattığı kampanyaya onlarca sporcu katıldı. Binlerce ihtiyaç sahibi için erzak yardımı sözü alındı. , gibi birçok isim ellerini cebine attı.

    Biz birlikte çok güzeliz
    Spor dünyasında coronavirüse karşı yardım kampanyası sürüyor… , ve Merih Demiral'ın yaptıkları bağışlar sonrası AHBAP Platformu Başkanı ve şarkıcı Haluk Levent de sporculara yardım çağrısında bulundu. Binlerce aileye için erzak kolisi yardımı sözü alındı. ve 100'er, ile eşi ise 706 ailenin iki aylık gıda ihtiyacını karşılayacağını duyurdu.

    YARDIMLAR KATLANARAK ARTIYOR
    Haluk Levent'in başlattığı kampanyaya ve eşi de 500 erzak paketi bağışladı. Milli atlet Yasmani Capello da 70 aileye iki aylık gıda yardımı yapacağını açıkladı. Birçok sporcunun katıldığı kampanyada yaklaşık 10 bini aşkın aile için yardım sözü alındı.



    YUSUF'TAN ADRESE TESLİM YARDIM PAKETİ
    Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı, memleketi Trabzon'da coronavirüs sebebiyle ihtiyaç sahiplerine yardım yaptı. Yıldız oyuncu kapı kapı gezerek gıda kolisi dağıttı.

    BAĞIŞLAR LAR HIZ KESMİYOR
    G.Saraylı futbolcular , Şener ve Ahmet Çalık, bir hastaneye tıbbi malzeme ve yatak bağışladı. Yardım kampanyasına destek çıktı.


    ŞU ANA KADAR BAĞIŞ YAPAN SPORCULAR
    MERIH DEMIRAL 2500 aileye gıda paketi
    CANER ERKIN 1000 aileye gıda paketi
    SELÇUK ŞAHIN 1000 aileye gıda paketi
    UMUT NAYIR 1000 aileye gıda paketi
    ALTAY BAYINDIR 1000 aileye gıda paketi
    İLHAN PARLAK 1000 aileye gıda paketi
    HAKAN&DERYA BALTA 706 aileye gıda paketi
    GÖKHAN GÖNÜL 500 aileye gıda paketi
    MEHME TOPAL 300 aileye gıda paketi
    UMUT MERAŞ 200 aileye gıda paketi
    HARUN TEKIN 175 aileye gıda paketi
    YASMANI CAPELLO 70 aileye gıda paketi
    KEREM TUNÇERI 50 aileye gıda paketi
    MONTASSAR TALBI 30 aileye gıda paketi
    S ELÇUK İNAN Tıbbi malzeme yardımı

    (Sporcular yapacakları gıda yardımlarının iki ay süreceğini açıkladı)

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