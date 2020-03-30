Spor camiası, ihtiyaç sahipleri için seferber oldu

Spor dünyasında coronavirüse karşı yardım kampanyası sürüyor… Adem Büyük, Tuncay Şanlı ve Merih Demiral'ın yaptıkları bağışlar sonrası AHBAP Platformu Başkanı ve şarkıcı Haluk Levent de sporculara yardım çağrısında bulundu. Binlerce aileye için erzak kolisi yardımı sözü alındı. Caner Erkin ve Selçuk Şahin 100'er, Hakan Balta ile eşi ise 706 ailenin iki aylık gıda ihtiyacını karşılayacağını duyurdu.
YARDIMLAR KATLANARAK ARTIYOR
Haluk Levent'in başlattığı kampanyaya Gökhan Gönül ve eşi de 500 erzak paketi bağışladı. Milli atlet Yasmani Capello da 70 aileye iki aylık gıda yardımı yapacağını açıkladı. Birçok sporcunun katıldığı kampanyada yaklaşık 10 bini aşkın aile için yardım sözü alındı.
YUSUF'TAN ADRESE TESLİM YARDIM PAKETİ
Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı, memleketi Trabzon'da coronavirüs sebebiyle ihtiyaç sahiplerine yardım yaptı. Yıldız oyuncu kapı kapı gezerek gıda kolisi dağıttı.
BAĞIŞLAR LAR HIZ KESMİYOR
G.Saraylı futbolcular Selçuk İnan, Şener ve Ahmet Çalık, bir hastaneye tıbbi malzeme ve yatak bağışladı. Yardım kampanyasına destek çıktı.
ŞU ANA KADAR BAĞIŞ YAPAN SPORCULAR
MERIH DEMIRAL 2500 aileye gıda paketi
CANER ERKIN 1000 aileye gıda paketi
SELÇUK ŞAHIN 1000 aileye gıda paketi
UMUT NAYIR 1000 aileye gıda paketi
ALTAY BAYINDIR 1000 aileye gıda paketi
İLHAN PARLAK 1000 aileye gıda paketi
HAKAN&DERYA BALTA 706 aileye gıda paketi
GÖKHAN GÖNÜL 500 aileye gıda paketi
MEHME TOPAL 300 aileye gıda paketi
UMUT MERAŞ 200 aileye gıda paketi
HARUN TEKIN 175 aileye gıda paketi
YASMANI CAPELLO 70 aileye gıda paketi
KEREM TUNÇERI 50 aileye gıda paketi
MONTASSAR TALBI 30 aileye gıda paketi
S ELÇUK İNAN Tıbbi malzeme yardımı
(Sporcular yapacakları gıda yardımlarının iki ay süreceğini açıkladı)
YARDIMLAR KATLANARAK ARTIYOR
Haluk Levent'in başlattığı kampanyaya Gökhan Gönül ve eşi de 500 erzak paketi bağışladı. Milli atlet Yasmani Capello da 70 aileye iki aylık gıda yardımı yapacağını açıkladı. Birçok sporcunun katıldığı kampanyada yaklaşık 10 bini aşkın aile için yardım sözü alındı.
YUSUF'TAN ADRESE TESLİM YARDIM PAKETİ
Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı, memleketi Trabzon'da coronavirüs sebebiyle ihtiyaç sahiplerine yardım yaptı. Yıldız oyuncu kapı kapı gezerek gıda kolisi dağıttı.
BAĞIŞLAR LAR HIZ KESMİYOR
G.Saraylı futbolcular Selçuk İnan, Şener ve Ahmet Çalık, bir hastaneye tıbbi malzeme ve yatak bağışladı. Yardım kampanyasına destek çıktı.
ŞU ANA KADAR BAĞIŞ YAPAN SPORCULAR
MERIH DEMIRAL 2500 aileye gıda paketi
CANER ERKIN 1000 aileye gıda paketi
SELÇUK ŞAHIN 1000 aileye gıda paketi
UMUT NAYIR 1000 aileye gıda paketi
ALTAY BAYINDIR 1000 aileye gıda paketi
İLHAN PARLAK 1000 aileye gıda paketi
HAKAN&DERYA BALTA 706 aileye gıda paketi
GÖKHAN GÖNÜL 500 aileye gıda paketi
MEHME TOPAL 300 aileye gıda paketi
UMUT MERAŞ 200 aileye gıda paketi
HARUN TEKIN 175 aileye gıda paketi
YASMANI CAPELLO 70 aileye gıda paketi
KEREM TUNÇERI 50 aileye gıda paketi
MONTASSAR TALBI 30 aileye gıda paketi
S ELÇUK İNAN Tıbbi malzeme yardımı
(Sporcular yapacakları gıda yardımlarının iki ay süreceğini açıkladı)
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