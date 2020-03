UEFA, üyesi olan tüm federasyon ve paydaşlarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında gelişmeleri görüşmek amacıyla 1 Nisan Çarşamba günü video konferans görüşmesine çağırdı.

UEFA'nın açıklamasına göre 2 hafta önceki görüşmeden sonra gelişmeleri tartışmak ve liglerin başlangıç tarihleriyle ilgili görüşleri paylaşmak üzere 55 üye ülke federasyonu ile video konferans yöntemiyle toplantı yapılacak.

Toplantıda, milli takım ve kulüp müsabakalarındaki gelişmelerin yanı sıra oyuncu sözleşmeleri ve transfer sistemi gibi konular da ele alınacak.

UEFA has invited the General Secretaries of its 55 associations to a video-conference on Wednesday to share an update on the progress made by the two working groups created two weeks ago and to discuss options with the potential rescheduling of matches.



