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    • 30.03.2020 17:55
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    Son dakika: 'dan flaş karar! 1 Nisan'da toplanacaklar

    Son dakika haberine göre , koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin devamıyla ilgili olarak tüm üye federasyonlarla 1 Nisan'da video konferans sistemiyle bir toplantı yapılacağını duyurdu. Toplantıda liglerin yeniden başlangıç tarihleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunulacak.

    UEFA'dan flaş karar! Tüm üye federasyonlar...

    , üyesi olan tüm federasyon ve paydaşlarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında gelişmeleri görüşmek amacıyla 1 Nisan Çarşamba günü video konferans görüşmesine çağırdı.

    UEFA'nın açıklamasına göre 2 hafta önceki görüşmeden sonra gelişmeleri tartışmak ve liglerin başlangıç tarihleriyle ilgili görüşleri paylaşmak üzere 55 üye ülke federasyonu ile video konferans yöntemiyle toplantı yapılacak.

    Toplantıda, milli takım ve kulüp müsabakalarındaki gelişmelerin yanı sıra oyuncu sözleşmeleri ve transfer sistemi gibi konular da ele alınacak.

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