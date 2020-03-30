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    • Spor
    • 30.03.2020 Gazete
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    Ronaldo: Evlerinizde kalın hayatı kurtarın

    Ronaldo'dan bir uyarı ve bir müjde. Ronaldo’nun felç geçiren annesi iyileşti. Yıldız oyuncu, takipçilerine “Evde kalın” diye seslendi. Takipçileri de binlerce "Geçmiş olsun" mesajı attı.

    Evlerinizde kalın hayatı kurtarın
    Ronaldo'dan bir uyarı ve bir müjde. Felç geçiren Portekizli yıldızın annesinin sağlığına kavuştuğu açıklandı. Bu haberi Instagram'dan duyuran Ronaldo, coronavirüse karşı takipçilerini dikkatli olmaya çağırdı ve şu ifadeleri kullandı. "Annemin hastaneden eve dönmesi nedeniyle kendimi çok mutlu hissediyorum. Ailenize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Evinizde kalın, güvende kalın" ifadelerini kullandı. Takipçileri de binlerce "Geçmiş olsun" mesajı attı.

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