Ronaldo: Evlerinizde kalın hayatı kurtarın

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bir uyarı ve bir müjde. Felç geçiren Portekizli yıldızın annesinin sağlığına kavuştuğu açıklandı. Bu haberi Instagram'dan duyuran Ronaldo, coronavirüse karşı takipçilerini dikkatli olmaya çağırdı ve şu ifadeleri kullandı. "Annemin hastaneden eve dönmesi nedeniyle kendimi çok mutlu hissediyorum. Ailenize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Evinizde kalın, güvende kalın" ifadelerini kullandı. Takipçileri de binlerce "Geçmiş olsun" mesajı attı.