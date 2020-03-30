Beşiktaş'ın devre arası transferi Boateng, Instagram canlı yayınında Arsenal'in yıldız futbolcusu Aubameyang ile karşılıklı canlı yayın gerçekleştirdi. Ganalı Boateng iyi arkadaşı olan Aubameyang ile sohbetine Beşikaşlı taraftarlar 'Come to Beşiktaş' sözleriyle katıldı.
TAKIMLARI DEĞİŞTİRELİM
İkilinin espirili sohbetinde en dikkat çeken söz Boateng'in oldu... Ganalı yıldız oyuncu arkadaşı Aubameyang'a, "Ben Arsenal'e gideyim, sen Beşiktaş'a gel" diyerek dikkat çekti.
TÜRKİYE'Yİ VE İNSANINI SEVİYORUM
Boateng yayında sürekli Come to Beşiktaş yazılmasına şaşkınlığını gizleyemezken Aubameyang "Evet biliyorum. Her yerdeler. Türkiye'yi ve Türk insanını seviyorum" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI BAŞKA
Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Boateng ise Arsenal'in golcüsü Aubameyang'ın sözlerine "Burada inanılmaz bir atmosfer var... Bir çok kulüpte oynadım çok iyi taraftarları oldu ama burası inanılmaz" diyerek karşılık verdi…
TAKIMLARI DEĞİŞTİRELİM
İkilinin espirili sohbetinde en dikkat çeken söz Boateng'in oldu... Ganalı yıldız oyuncu arkadaşı Aubameyang'a, "Ben Arsenal'e gideyim, sen Beşiktaş'a gel" diyerek dikkat çekti.
TÜRKİYE'Yİ VE İNSANINI SEVİYORUM
Boateng yayında sürekli Come to Beşiktaş yazılmasına şaşkınlığını gizleyemezken Aubameyang "Evet biliyorum. Her yerdeler. Türkiye'yi ve Türk insanını seviyorum" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI BAŞKA
Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Boateng ise Arsenal'in golcüsü Aubameyang'ın sözlerine "Burada inanılmaz bir atmosfer var... Bir çok kulüpte oynadım çok iyi taraftarları oldu ama burası inanılmaz" diyerek karşılık verdi…
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