devre arasıtransferi Boateng,Instagram canlı yayınında Arsenal 'inyıldızfutbolcusu Aubameyangile karşılıklıcanlı yayın gerçekleştirdi.Ganalı Boatengiyi arkadaşı olan Aubameyangile sohbetineBeşikaşlı taraftarlar'Come to Beşiktaş sözleriyle katıldı.espirili sohbetindeen dikkat çekensöz Boateng'inoldu... Ganalı yıldızoyuncu arkadaşı Aubameyang'a,"BenArsenal'e gideyim,sen Beşiktaş'a gel"diyerek dikkat çekti.yayında sürekli Come to Beşiktaş yazılmasına şaşkınlığını gizleyemezken Aubameyang "Evet biliyorum. Her yerdeler. Türkiye'yi ve Türk insanını seviyorum" ifadelerini kullandı.Ganalı yıldızı Boateng ise Arsenal'in golcüsü Aubameyang'ın sözlerine "Burada inanılmaz bir atmosfer var... Bir çok kulüpte oynadım çok iyi taraftarları oldu ama burası inanılmaz" diyerek karşılık verdi…