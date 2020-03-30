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    • Spor
    • 30.03.2020 Gazete
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    Kevin Boateng, Aubameyang’ı 'a çağırdı

    ’ın yıldız ismi Kevin Boateng, Instagram canlı yayınında li Aubameyang ile sohbet etti, “Ben Arsenal’e gideyim, sen Beşiktaş’a gel” dedi…

    Come to Beşiktaş
    Beşiktaş'ın devre arası transferi Boateng, Instagram canlı yayınında 'in yıldız futbolcusu Aubameyang ile karşılıklı canlı yayın gerçekleştirdi. Ganalı Boateng iyi arkadaşı olan Aubameyang ile sohbetine Beşikaşlı taraftarlar 'Come to ' sözleriyle katıldı.

    TAKIMLARI DEĞİŞTİRELİM
    İkilinin espirili sohbetinde en dikkat çeken söz Boateng'in oldu... Ganalı yıldız oyuncu arkadaşı Aubameyang'a, "Ben Arsenal'e gideyim, sen Beşiktaş'a gel" diyerek dikkat çekti.



    TÜRKİYE'Yİ VE İNSANINI SEVİYORUM
    Boateng yayında sürekli Come to Beşiktaş yazılmasına şaşkınlığını gizleyemezken Aubameyang "Evet biliyorum. Her yerdeler. Türkiye'yi ve Türk insanını seviyorum" ifadelerini kullandı.

    BEŞİKTAŞ TARAFTARI BAŞKA
    Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Boateng ise Arsenal'in golcüsü Aubameyang'ın sözlerine "Burada inanılmaz bir atmosfer var... Bir çok kulüpte oynadım çok iyi taraftarları oldu ama burası inanılmaz" diyerek karşılık verdi…

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