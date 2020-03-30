İtalya’da süreç uzuyor

talya

WERNER

NBA'DE

Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A'nın 3 Mayıs'ta başlamayacağını söyledi, "Maçların askıya alınma süresinin uzatılmasını teklif edeceğim" diye konuştu.Havre'de forma giyen Ertuğrul Ersoy, Ümit Milli Takım'dayken rakip olduğu Timo Werner ile ilgili konuştu. Ertuğrul, "O kadar hızlıydı ki beni defalarca geçerek grip yaptı" dedi.Kulübü, coronavirüs sebebiyle antrenmanların 2 Nisan'a kadar ertelendiğini açıkladı. İdmanların bireysel sürdüğü ve yeni bir düzenleme de yapılabileceği kaydedildi.kulüplerinden New York Knicks'in sahibi James Dolan'ın yeni tip koronavirüse yakalandığı duyuruldu. NBA'deki birçok ismin ardından James Dolan da karantinaya alındı.