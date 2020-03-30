İtalya’da süreç uzuyor

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A'nın 3 Mayıs'ta başlamayacağını söyledi, "Maçların askıya alınma süresinin uzatılmasını teklif edeceğim" diye konuştu.
WERNER BENİ GRİP YAPTI
LE Havre'de forma giyen Ertuğrul Ersoy, Ümit Milli Takım'dayken rakip olduğu Timo Werner ile ilgili konuştu. Ertuğrul, "O kadar hızlıydı ki beni defalarca geçerek grip yaptı" dedi.
DENİZLİ'DE ERTELEME
DENİZLİSPOR Kulübü, coronavirüs sebebiyle antrenmanların 2 Nisan'a kadar ertelendiğini açıkladı. İdmanların bireysel sürdüğü ve yeni bir düzenleme de yapılabileceği kaydedildi.
NBA'DE BİR ŞOK DAHA
NBA kulüplerinden New York Knicks'in sahibi James Dolan'ın yeni tip koronavirüse yakalandığı duyuruldu. NBA'deki birçok ismin ardından James Dolan da karantinaya alındı.
WERNER BENİ GRİP YAPTI
LE Havre'de forma giyen Ertuğrul Ersoy, Ümit Milli Takım'dayken rakip olduğu Timo Werner ile ilgili konuştu. Ertuğrul, "O kadar hızlıydı ki beni defalarca geçerek grip yaptı" dedi.
DENİZLİ'DE ERTELEME
DENİZLİSPOR Kulübü, coronavirüs sebebiyle antrenmanların 2 Nisan'a kadar ertelendiğini açıkladı. İdmanların bireysel sürdüğü ve yeni bir düzenleme de yapılabileceği kaydedildi.
NBA'DE BİR ŞOK DAHA
NBA kulüplerinden New York Knicks'in sahibi James Dolan'ın yeni tip koronavirüse yakalandığı duyuruldu. NBA'deki birçok ismin ardından James Dolan da karantinaya alındı.
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