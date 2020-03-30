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    • 30.03.2020 16:01
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    'ye transferde şok! O isim için devreye girdi

    Basketbolda geçtiğimiz sezon istediği başarıyı elde edemeyen , sezon başında Nando De Colo ile sözleşme imzalayarak büyük sükse yaratmıştı. Ancak istediği verimi elde edemeyen sarı-lacivertliler eski yıldızı Ekpe Udoh'un sosyal medyadan yolladığı mesaj sonrası yıldız ismi gündemine aldı. İspanyol basınının iddiasına göre ise Udoh için de devreye girdi.

    Fenerbahçe'ye transferde şok! Real Madrid devreye girdi

    Fenerbahçe'de sürpriz gelişme... Bu sezon istediği performansı sergileyemeyen ve Euroleague'de inişli çıkışlı bir görüntü çizen sarı lacivertlilerin, gelecek sezondan itibaren basketbol şubesinde nasıl bir strateji izleyeceği merak konusuydu.

    Kadrosunda Nando De Colo, Jan Vesely, Kostas Sloukas gibi yıldızlar olmasına karşın büyük sorunlarla karşılaşan Fenerbahçe'ye, eski yıldızı Ekpe Udoh'tan mesaj gelmişti.

    Yıldız basketbolcu, yaptığı sosyal medya paylaşımında Fenerbahçe'ye ya da başka bir Avrupa takımına dönmek istediğini takipçilerine duyurmuştu.

    REAL MADRİD GAZA BASTI!
    Yaşanan bu gelişmelerin ardından İspanyol devi Real Madrid, oyuncunun transferi için vites yükseltti.

    Defensacentral'in takipçilerine aktardığı habere göre, Real Madrid, yıllığı 2 milyon eurodan olmak üzere Ekpe Udoh'a sözleşme önerecek. Öte yandan Madrid ekibinin Udoh'a bir de sürprizi var.

    PROJE ADAMI OLACAK!
    Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Real Madrid; Fenerbahçe, CSKA veya Barcelona'nın oyuncuya edeceği olası tekliflerden daha düşük miktarda bir para önerecek olsa da, koç Pablo Laso'nun yeni projesinde, önemli bir yerde olacağı transfer müzakerelerinde anlatılacak.

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