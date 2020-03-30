Fenerbahçe'de sürpriz gelişme... Bu sezon istediği performansı sergileyemeyen ve Euroleague'de inişli çıkışlı bir görüntü çizen sarı lacivertlilerin, gelecek sezondan itibaren basketbol şubesinde nasıl bir strateji izleyeceği merak konusuydu.

Kadrosunda Nando De Colo, Jan Vesely, Kostas Sloukas gibi yıldızlar olmasına karşın büyük sorunlarla karşılaşan Fenerbahçe'ye, eski yıldızı Ekpe Udoh'tan mesaj gelmişti.

Yıldız basketbolcu, yaptığı sosyal medya paylaşımında Fenerbahçe'ye ya da başka bir Avrupa takımına dönmek istediğini takipçilerine duyurmuştu.