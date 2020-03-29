



Avrupa ligleri ve UEFA organizasyonlarının durumu belirsizliğini koruyor… UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, hedeflerinin sezonu bir şekilde tamamlamak olduğunu söyledi. Ceferin, "A, B ve C planlarımız var. Ligler mayıs ortası, haziran ya da haziran sonu başlayabilir. Eğer bunlar olmazsa sezon büyük ihtimalle iptal olur. Bir öneri de bu sezonun gelecek sezonun başıyla birleştirilip tamamlanması. Tüm maçların seyircisiz oynanmasını düşünmek zor" dedi.