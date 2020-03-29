Avrupa ligleri ve UEFA organizasyonlarının durumu belirsizliğini koruyor… UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, hedeflerinin sezonu bir şekilde tamamlamak olduğunu söyledi. Ceferin, "A, B ve C planlarımız var. Ligler mayıs ortası, haziran ya da haziran sonu başlayabilir. Eğer bunlar olmazsa sezon büyük ihtimalle iptal olur. Bir öneri de bu sezonun gelecek sezonun başıyla birleştirilip tamamlanması. Tüm maçların seyircisiz oynanmasını düşünmek zor" dedi.
FFP İLE İLGİLİ OPSİYONLAR VAR
Ceferin, "Bu kriz elbette kulüpleri de etkileyecek. Mart ve nisan sonu olan bazı gereklilikleri erteledik. Finansal Fair Play ile ilgili birçok opsiyon açık" diyerek kulüplere bazı esneklikler sağlanacağının sinyalini verdi.
SÖZLEŞMELERLE İLGİMİZ YOK!
UEFA Başkanı Ceferin futbolcularla kulüpler arasında yapılan sözleşmelerle ilgilerinin olmadığını söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.