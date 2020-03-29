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    • Spor
    • 29.03.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Coronavirüs sebebiyle liglere verilen arada sporcular evlerinde çalışmaya devam ediyor G.Saraylı Lemina, evde arkadaşına çalım attığı görüntüleri paylaşırken, ve de idman görüntülerini aktardı. Newcastle'ın efsane ismi Solano ise Peru'da gözaltına alındı.

    Spor dünyasında corona günlüğü




    Coronavirüs     sebebiyle liglere verilen arada sporcular evlerinde çalışmaya devam ediyor G.Saraylı Lemina, evde arkadaşına çalım attığı görüntüleri paylaşırken, Serdar Aziz ve Umut Nayir de idman görüntülerini aktardı. Newcastle'ın efsane ismi Solano ise Peru'da gözaltına alındı.

    LEMİNA
    G.Saray'ın yıldız ismi arkadaşına çalım attığı anların görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.



    SERDAR AZİZ
    F.Bahçeli Serdar da oğlunun ağzından, "Çalış baba durmak yok" ifadelerini kullandı.



    SÖRLOTH
    Trabzon'un golcüsü evde çalışmalarını sürdürerek formunu korumaya çalışıyor.



    UMUT NAYİR
    Beşiktaşlı Umut da lige verilen arada boş durmuyor. Evinde çalışmaya devam ediyor.



    TONI KROOS
    Evinde top sektiren Real Madridli Kroos, sosyal medya kullanmayı ihmal etmiyor.



    SOLANO
    Newcastle'ın efsane ismi Peru'da sokağa çıkma yasağını deldi. Gözaltına alındı

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