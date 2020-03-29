Spor dünyasında corona günlüğü

Coronavirüs sebebiyle liglere verilen arada sporcular evlerinde çalışmaya devam ediyor G.Saraylı Lemina, evde arkadaşına çalım attığı görüntüleri paylaşırken, Serdar Aziz ve Umut Nayir de idman görüntülerini aktardı. Newcastle'ın efsane ismi Solano ise Peru'da gözaltına alındı.
LEMİNA
G.Saray'ın yıldız ismi arkadaşına çalım attığı anların görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.
SERDAR AZİZ
F.Bahçeli Serdar da oğlunun ağzından, "Çalış baba durmak yok" ifadelerini kullandı.
SÖRLOTH
Trabzon'un golcüsü evde çalışmalarını sürdürerek formunu korumaya çalışıyor.
UMUT NAYİR
Beşiktaşlı Umut da lige verilen arada boş durmuyor. Evinde çalışmaya devam ediyor.
TONI KROOS
Evinde top sektiren Real Madridli Kroos, sosyal medya kullanmayı ihmal etmiyor.
SOLANO
Newcastle'ın efsane ismi Peru'da sokağa çıkma yasağını deldi. Gözaltına alındı
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