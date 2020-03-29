Spor dünyasında corona günlüğü







Coronavirüs sebebiyle liglere verilen arada sporcular evlerinde çalışmaya devam ediyor G.Saraylı Lemina, evde arkadaşına çalım attığı görüntüleri paylaşırken, Serdar Aziz ve Umut Nayir de idman görüntülerini aktardı. Newcastle'ın efsane ismi Solano ise Peru'da gözaltına alındı.



LEMİNA

G.Saray'ın yıldız ismi arkadaşına çalım attığı anların görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.