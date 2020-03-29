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    • 29.03.2020 14:16
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    • 29.03.2020 14:16
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    İngiliz basınından flaş iddia: Koronavirüs nedeniyle lı Lemina...

    'ın sezon başında Premier Lig ekiplerinden Southampton'dan kiraladığı ve performansıyla göz dolduran için İngiliz basınında yeni bir iddia ortaya atıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle Gabonlu futbolcunun 1 yıl daha Galatasaray'a kiralanacağı belirtildi.

    İngiliz basınından flaş iddia: Korona nedeniyle Lemina...

    Galatasaray, Mario Lemina'yı sezon başında Southampton'dan kiralamıştı. İngiliz kulübüne yakınlığı ile bilinen The Daily Echo adlı internet sitesi yaptığı haberde, Southampton'dan yaz transfer döneminde kiralık olarak gönderilen futbolcular koronavirüs pandemisi nedeniyle bulundukları ülkeleri terk etmeyecek. İngiltere'ye uçuşların tamamen yasaklandığı bu dönemde Guido Carrillo, Mario Lemina, Wesley Hoedt, Callum Slattery ve Josh Sims'in Southampton'a dönmeleri imkansız.

    SÖZLEŞMELERİ NE OLACAK?
    The Daily Echo, aynı futbolcular ile ilgili geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu haberde Southampton kulübünün bu futbolcuların satışından bir gelir elde etmek istediğini iddia etmişti. Koronavirüs sebebiyle bulundukları yeri terk edemeyen futbolcuların kiralandıkları kulüplere 1 yıl daha kiralanmaları söz konusu.

    Bu konuda FIFA'nın Haziran ayında sözleşmesi bitecek futbolcularla ilgili alacağı karar da merak konusu...

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