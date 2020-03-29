Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 29.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Ronaldo ve Reus'dan alkışlık hareket!

    Birçok kez yaptığı yardımlarla gündeme gelen Ronaldo, coronavirüs sebebiyle ’de 5 adet solunum cihazı bağışladı. Dortmundlu Reus da 500 bin dağıtacağını duyurdu.

    İyilik melekleri
    dünyası coronavirüs salgını karşısında elini cebine atmaya devam ediyor… Daha önce salgın sebebiyle 1 milyon bağışlayacağını açıklayan Juventuslu Ronaldo, bu kez de ülkesi 'deki hastanelere dağıtılmak üzere 5 adet solunum cihazı hediye edecek. Öte yandan Ronaldo Juventus'ta personelin maaşının ödenebilmesi için 3.8 milyon Euro'luk alacağından da vazgeçti.



    'da forması giyen Marcao Reus da şehrindeki esnaflara dağıtılmak üzere 500 bin Euro bağış yapacak.



    REUS VE EŞİNDEN ANLAMLI HAREKET
    REUS, eşi ve çocuğuyla birlikte paylaştığı fotoğrafla 500 bin Euro'luk yardım yapacaklarını açıkladı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Ronaldo ve Reus'dan alkışlık hareket!
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri