Ronaldo ve Reus'dan alkışlık hareket!

Futbol dünyası coronavirüs salgını karşısında elini cebine atmaya devam ediyor… Daha önce salgın sebebiyle 1 milyon Euro bağışlayacağını açıklayan Juventuslu Ronaldo, bu kez de ülkesi Portekiz'deki hastanelere dağıtılmak üzere 5 adet solunum cihazı hediye edecek. Öte yandan Ronaldo Juventus'ta personelin maaşının ödenebilmesi için 3.8 milyon Euro'luk alacağından da vazgeçti.
Almanya'da Borussia Dortmund forması giyen Marcao Reus da şehrindeki esnaflara dağıtılmak üzere 500 bin Euro bağış yapacak.
REUS VE EŞİNDEN ANLAMLI HAREKET
REUS, eşi ve çocuğuyla birlikte paylaştığı fotoğrafla 500 bin Euro'luk yardım yapacaklarını açıkladı.
Almanya'da Borussia Dortmund forması giyen Marcao Reus da şehrindeki esnaflara dağıtılmak üzere 500 bin Euro bağış yapacak.
REUS VE EŞİNDEN ANLAMLI HAREKET
REUS, eşi ve çocuğuyla birlikte paylaştığı fotoğrafla 500 bin Euro'luk yardım yapacaklarını açıkladı.
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