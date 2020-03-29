Galatasaray'da Shaqiri harekatı! Liverpool'a...

Son dönemde yine adı Galatasaray'la anılan Xherdan Shaqiri için Liverpool'un 30 milyon euro serbest kalma bedeli belirlediği iddia edildi. İngiliz ekibinde beklentilerin altında kalmasına rağmen İsviçreli oyuncuya pek çok takımın talip olması üzerine Liverpool'un bu adımı attığı ifade edildi.