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    • Spor
    • 29.03.2020 Gazete
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    'ta de İlk hedef Elneny! 'e bir teklif daha yapılacak...

    , de ilk olarak Elneny’yi yeniden takıma kazandırmaya çalışacak. Mısırlı yıldız için ’e bir yıl daha kiralama teklifi yapılacak.

    İlk hedef Elneny
    Beşiktaş Elneny ile yola devam etmek istiyor… Teknik direktör 'ın le ilgili, "Önce Elneny'yi takımda tutalım" sözleri sonrası yönetim Mısırlı oyuncu için kolları sıvadı. Satın alma opsiyonu 18 milyon Euro olan 27 yaşındaki orta saha için 'e bir yıl daha kiralama teklifi yapılması kararlaştırıldı. Elneny'nin başka talipleri olmasına rağmen 'ta çok mutlu olduğu ve takımda kalmaya sıcak baktığı iddia edildi. Yönetim de bu durumu koz olarak kullanma kararı aldı.

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