Trabzon'un hücum silahları Alexander Sörloth ve Anthony Nwakaeme, attıkları goller ve asistlerle Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi koltuğunda oturuken, Avrupa'nın ise en iyi 7 liginde 6. sırada yer aldılar.
ZİRVE BAYERN'İN
Sörloth 19 gol ve 6 asist yaparken Nwakaeme ise 10 gol ve 9 asist yaptı. İkili 29 gol, 15 asist üretti… Avrupa'nın en iyi hücum ikilisi sıralamasında zirvede Bundesliga devi Bayern Münih'in iki yıldızı Robert Lewandowski (25-3) ve Serge Gnabry (11-9) yer alıyor... İki oyuncu 36 golle ilk sırada yer alırken 12 de asiste imza attılar…
KARADENİZ FIRTINASI DEVLERLE YARIŞIYOR
Trabzonspor yenilmeme serisinde Avrupa'nın zirvesini zorluyor. Fırtına, elit ligler içinde 11 maçlık serisiyle sadece Lazio ve PSG'nin gerisinde.
ZİRVE BAYERN'İN
Sörloth 19 gol ve 6 asist yaparken Nwakaeme ise 10 gol ve 9 asist yaptı. İkili 29 gol, 15 asist üretti… Avrupa'nın en iyi hücum ikilisi sıralamasında zirvede Bundesliga devi Bayern Münih'in iki yıldızı Robert Lewandowski (25-3) ve Serge Gnabry (11-9) yer alıyor... İki oyuncu 36 golle ilk sırada yer alırken 12 de asiste imza attılar…
KARADENİZ FIRTINASI DEVLERLE YARIŞIYOR
Trabzonspor yenilmeme serisinde Avrupa'nın zirvesini zorluyor. Fırtına, elit ligler içinde 11 maçlık serisiyle sadece Lazio ve PSG'nin gerisinde.
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