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    • Spor
    • 28.03.2020 Gazete
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    ’un yıldızı Sörloth karantina günlerini anlattı

    Sörloth, “Yalnız olmak sıkıcı bir şey ama 2016’dan beri yurt şdınıda yaşıyorum ve buna alışığım. İçinde bulunduğumuz sürecin uzun süreceğine kendimi hazırladım” dedi.

    Sörloth karantina günlerini anlattı

    Trabzonspor'un yıldız golcüsü Alexander Sörloth, salgın nedeniyle bir yere çıkamazken, yaşantısını Norveç basınına anlattı. Evinde tek başına olduğu bilgisini veren Sörloth, "Antrenman için özel bir oda oluşturdum ve çalışmalarımı burada gerçekleştiriyorum. Dışarı sadece markete gidiyor, sonra hemen eve dönüyorum. Netflix izliyorum. FIFA gibi bazı futbol oyunları oynuyorum" dedi...

    YALNIZ OLMAK SIKICI
    SÖRLOTH,     "Yalnız olmak sıkıcı bir şey evet ama 2016'dan beri yurt dışında yaşıyorum ve buna alışığım. İçinde bulunduğumuz sürecin uzun süreceğine kendimi hazırladım" şeklinde konuştu.

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