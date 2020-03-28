Fenerbahçe Beko'da basketbolcular ve yöneticilerde coronavirüs çıkması koç Obradovic'te paniğe sebep oldu... Obradovic şu an ülkesi Sırbistan'da...



Zeljko Obradovic Sırbistan hükümetinin gönderdiği uçakla ülkesine gitmişti.