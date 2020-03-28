Fenerbahçe Beko'da basketbolcular ve yöneticilerde coronavirüs çıkması koç Obradovic'te paniğe sebep oldu... Obradovic şu an ülkesi Sırbistan'da...
Zeljko Obradovic Sırbistan hükümetinin gönderdiği uçakla ülkesine gitmişti.
Fenerbahçe Beko'da basketbolcular ve yöneticilerde coronavirüs çıkması koç Obradovic'te paniğe sebep oldu... Obradovic şu an ülkesi Sırbistan'da...
Zeljko Obradovic Sırbistan hükümetinin gönderdiği uçakla ülkesine gitmişti.
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