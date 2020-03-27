Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, Sırbistan hükümetinin Türkiye'de yaşayan vatandaşları için kaldırdığı özel uçakla ülkesine döndü. Belgrad havalimanında maskeyle görüntülenen Obra'nın bir daha Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği merak konusu.
FenerbahçeBeko Başantrenörü Obradovic, Sırbistan hükümetinin Türkiye'de yaşayan vatandaşları için kaldırdığı özel uçakla ülkesine döndü. Belgrad havalimanında maskeyle görüntülenen Obra'nın bir daha Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği merak konusu.
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