Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe Beko'nu bugün 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından, kulübün basketbol branşının iletişim ve medya sorumlusu İlker Üçer, bu isimlerden birisinin kendisi olduğunu duyurdu.
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