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    • Spor
    • 27.03.2020 17:01
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    • 27.03.2020 17:42
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    'ye bir corona virüs şoku daha! 'in testi pozitif çıktı

    Son dakika haberine göre; Beko İletişim ve Medya Sorumlusu , corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. İlker Üçer Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Tat ve koku alamama ve çok hafif öksürük dışında herhangi bir sorunum yok." dedi. Öte yandan Fenerbahçe, basketbol takımında da corona virüs çıktığını açıklamıştı.

    F.Bahçe'ye bir kötü haber daha!

    Beko Erkek Basketbol Takımı İletişim ve Medya Sorumlusu , koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    Fenerbahçe Beko'nu bugün 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından, kulübün basketbol branşının iletişim ve medya sorumlusu İlker Üçer, bu isimlerden birisinin kendisi olduğunu duyurdu.

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