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    • Spor
    • 27.03.2020 Gazete
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    ’den spor'a Badou Ndiaye teklifi

    'un devre arasında 'den kiraladığı Badou Ndiaye'nin sözleşmesinde 8.5 milyon Sterlin'lik satın alma opsiyonu bulunuyor. Avrupa'daki tüm kulüpler gibi mali kriz içinde bulunan İngiliz kulübü Bordo-Mavililer'in kapısını çaldı. Ndiaye için yüzde 50 indirim yapacaklarını iletti. Yönetimi ise teklife henüz cevap vermedi.

    Stoke City’den Ndiaye tek
    'un devre arasında 'den kiraladığı Badou Ndiaye'nin sözleşmesinde 8.5 milyon Sterlin'lik satın alma opsiyonu bulunuyor. Avrupa'daki tüm kulüpler gibi mali kriz içinde bulunan İngiliz kulübü Bordo-Mavililer'in kapısını çaldı. Ndiaye için yüzde 50 indirim yapacaklarını iletti. Yönetimi ise teklife henüz cevap vermedi.

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