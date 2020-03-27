Kaptan Sosa arkadaşlarını bırakmıyor!

Karadeniz Fırtınası'nın kaptanı Sosa, evde olmasına rağmen kaptanlığın getirdiği sorumlulukları harfiyen yerine getiriyor. Arjantinli oyuncu, arkadaşlarını sık sık arıyor ve moral veriyor… Karadeniz Fırtınası'nın kaptanı Sosa, evde olmasına rağmen kaptanlığın getirdiği sorumlulukları harfiyen yerine getiriyor. Arjantinli oyuncu, arkadaşlarını sık sık arıyor ve moral veriyor...
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