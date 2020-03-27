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    • Spor
    • 27.03.2020 Gazete
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    Kaptan Sosa arkadaşlarını bırakmıyor!

    'nın , evde olmasına rağmen kaptanlığın getirdiği sorumlulukları harfiyen yerine getiriyor. oyuncu, arkadaşlarını sık sık arıyor ve moral veriyor…

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