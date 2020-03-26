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    • Spor
    • 26.03.2020 Gazete
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    Manoel Messias açık kapatıyor

    Trabzonspor'a devre arasında imza atan ve kendini gösteremeyen Manoel Messias, açık kapatıyor. Lige verilen arada bireysel olarak çalışan Brezilyalı stoper, hazır hale gelmeye çalışıyor.

    Manoel Messias açık kapatıyor

    Trabzonspor'a devre arasında imza atan ve kendini gösteremeyen Manoel Messias, açık kapatıyor. Lige verilen arada bireysel olarak çalışan Brezilyalı stoper, hazır hale gelmeye çalışıyor.

    MANUEL DA COSTA'YA 3 MAÇ DAHA LAZIM
    Sözleşmesinde 10 maçta ilk 11'de oynarsa mukavelesi 1 yı l uzar maddesi olan Trabzonsporlu Manuel Da Costa'ya 3 maç daha gerekiyor. Faslı oyuncu 7 karşılaşmada ilk 11'de sahaya çkıtı.

    ÇİMŞİR'DEN EV ÖDEVİ
    Fırtına'nın teknik patronu Hüseyin Çimşir, oyuncularına uygulaması için bireysel idman programı verdi. Programa uyulmasını istedi.

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