Trabzonspor'a devre arasında imza atan ve kendini gösteremeyen Manoel Messias, açık kapatıyor. Lige verilen arada bireysel olarak çalışan Brezilyalı stoper, hazır hale gelmeye çalışıyor.



MANUEL DA COSTA'YA 3 MAÇ DAHA LAZIM

Sözleşmesinde 10 maçta ilk 11'de oynarsa mukavelesi 1 yı l uzar maddesi olan Trabzonsporlu Manuel Da Costa'ya 3 maç daha gerekiyor. Faslı oyuncu 7 karşılaşmada ilk 11'de sahaya çkıtı.



ÇİMŞİR'DEN EV ÖDEVİ

Fırtına'nın teknik patronu Hüseyin Çimşir, oyuncularına uygulaması için bireysel idman programı verdi. Programa uyulmasını istedi.