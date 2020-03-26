



Trabzonspor forması altına harika bir sezon geçiren Alexander Sörloth gözünü rekora dikti… Bu sezon şu ana kadar Süper Lig'de 19 golü bulunan ve krallık yarışında zirvede olan Norveçli forvet, Trabzonspor forması altında 25 golle bir sezonda en çok gol atan oyuncu olan Şota Arveladze'nin rekorunu ele geçirmek istiyor.