Arda Turan, yeni tip koronavirüse yakalanan teknik direktör Fatih Terim için sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla birlikte geçmiş olsun mesajı yayınlayan ilk isimlerden biri olan Arda Turan'ın paylaşımları devam ediyor.
"DOKUNSALAR AĞLAYACAĞIM"
Yıldız isim son olarak EURO 2008'de oynanan İsviçre-Türkiye maçlarından kareler paylaştı ve Fatih Terim'e mesaj yolladı.
Yıldız futbolcu paylaşımına "Zaten dokunsalar ağlayacağım" ifadelerini ekledi.
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