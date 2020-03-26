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    • 26.03.2020 23:05
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    'dan koronavirüse yakalanan ile ilgili duygusal paylaşımı "Dokunsalar ağlayacağım"

    Yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü hakkında dün açıklamalarda bulunan , bugün de hesabından Euro 2008'de oynanan maçının görüntülerini ve eski hocası Terim ile sarılma anını paylaştı. Arda Turan, paylaşımına "Zaten dokunsalar ağlayacağım" notunu düştü.



    Arda Turan, yeni tip koronavirüse yakalanan teknik direktör Fatih Terim için sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.



    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla birlikte geçmiş olsun mesajı yayınlayan ilk isimlerden biri olan Arda Turan'ın paylaşımları devam ediyor.



    "DOKUNSALAR AĞLAYACAĞIM"
    Yıldız isim son olarak EURO 2008'de oynanan İsviçre-Türkiye maçlarından kareler paylaştı ve Fatih Terim'e mesaj yolladı.



    Yıldız futbolcu paylaşımına "Zaten dokunsalar ağlayacağım" ifadelerini ekledi.

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