



GÜNAY'IN TESTİ DE POZİTİF&NBSP;ÇIKTI!

Önceki gün coronavirüs testi yaptıran ve tedbir amaçlı olarak hastaneye yattığını açıklayan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan da kötü haber geldi. Günay'ın corona testinin pozitif çıktığı açıklandı. Ayrıca coronavirüs nedeniyle tedavi altında olan Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da testinin de pozitif olduğu belirtildi.

