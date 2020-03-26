Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'ye telefonla bağlandı önemli açıklamalar yaptı. Fatih Terim'in durumu ile ilgili bilgi veren Cengiz, "Fatih hocamla görüştüm. Sağlığı maşallah yerinde. Karşılıklı espriler yaptık. Sevenleri sevinsin, rakipleri biraz daha çalışsın" dedi.
TFF'ye Beşiktaş derbisi öncesi liglerin ertelenmesi için yalvardıklarını ancak 4 kulübün karşı çıkması nedeniyle ret yanıtı aldıklarını ifade eden Cengiz, "Biz TFF'den umudu kestik, elimizden geleni yaptık. Sağolsun devletimiz, sağolsun Cumhurbaşkanımız ve sevgili Spor Bakanımız. Bizlere büyük katkıda bulundular" diye konuştu.
Başkan Mustafa Cengiz kendi coronavirüs testinin sonucunun henüz belli olmadığını da belirtti.
GÜNAY'IN TESTİ DE POZİTİF&NBSP;ÇIKTI!
Önceki gün coronavirüs testi yaptıran ve tedbir amaçlı olarak hastaneye yattığını açıklayan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan da kötü haber geldi. Günay'ın corona testinin pozitif çıktığı açıklandı. Ayrıca coronavirüs nedeniyle tedavi altında olan Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da testinin de pozitif olduğu belirtildi.
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