Fırtına'nın golcüsü Sörloth'a Napoli'nin talip olduğu iddia edildi. Trabzon, 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu olan Norveçli için 30 milyon Euro istiyor. Fırtına'nın golcüsü Sörloth'a Napoli'nin talip olduğu iddia edildi. Trabzon, 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu olan Norveçli için 30 milyon Euro istiyor.
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