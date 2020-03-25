Coronavirüs testleri negatif çıktı

Trabzonspor da dün diğer takımlar gibi oyuncularını ve teknik heyeti coronavirüs testinden geçirdi. Testlerin tamamı negatif çıkarken, bu gelişme yüzleri güldürdü. Kulüpten yapılan açıkamada, "A takım futbolcu ve teknik heyetimize yönelik yapılan Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıkmıştır" denildi.
HÜSEYİN TÜRKMEN GÜÇ TOPLUYOR
Fırtına'nın stoperi Hüseyin Türkmen, çalışmalarına evde devam ediyor. Genç oyuncu çalışmalarını sosyal medyadan paylaşıyor.
HÜSEYİN TÜRKMEN GÜÇ TOPLUYOR
Fırtına'nın stoperi Hüseyin Türkmen, çalışmalarına evde devam ediyor. Genç oyuncu çalışmalarını sosyal medyadan paylaşıyor.
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