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    • Spor
    • 25.03.2020 Gazete
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    Coronavirüs testleri negatif çıktı

    da dün diğer takımlar gibi oyuncularını i coronavirüs testinden geçirdi. Testlerin tamamı negatif çıkarken, bu gelişme yüzleri güldürdü. yapılan açıkamada, "A takım futbolcu ve teknik heyetimize yönelik yapılan Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıkmıştır" denildi.

    Coronavirüs testleri negatif çıktı
    Trabzonspor da dün diğer takımlar gibi oyuncularını i coronavirüs testinden geçirdi. Testlerin tamamı negatif çıkarken, bu gelişme yüzleri güldürdü. yapılan açıkamada, "A takım futbolcu ve teknik heyetimize yönelik yapılan Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıkmıştır" denildi.

    HÜSEYİN TÜRKMEN GÜÇ TOPLUYOR
    Fırtına'nın stoperi Hüseyin Türkmen, çalışmalarına evde devam ediyor. Genç oyuncu çalışmalarını sosyal medyadan paylaşıyor.

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